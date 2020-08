Geometri e Cna organizzano un convegno sul superbonus 110%

ASCOLI PICENO – Il Collegio dei Geometri e G.L. di Ascoli Piceno ha organizzato con la collaborazione della CNA Provinciale, un convegno strutturato in più punti tra cui la situazione immobiliare nel periodo Covid 19 e prospettive future sulla ripresa dell’edilizia che si terrà il prossimo 26 agosto a partire dalle ore 15 presso l’Hotel Casale di Colli del Tronto. La situazione immobiliare della provincia di Ascoli Piceno nel periodo di Covid-19” sarà il tema illustrato dal Geom. Angelo Crescenzi, Consigliere del Collegio Geometri di Ascoli Piceno,

Il Relatore sul Superbonus 110%. Dott. Enzo Ponzio Presidente della CNA Italiana Costruzioni illustrerà le varie possibilità di usufruire degli sgravi previsti da quest’ultima normativa governativa per ridare slancio all’attività edilizia in generale.

Altro tema informativo e importante che riguarda l’edilizia è l’approvazione della Delibera della Giunta Regionale n. 947/2020 inerente l’interpretazione della “distanza” tra gli edifici. Prevista la presenza della Vice Presidente Regione Marche Arch. Anna Casini con i relatori Geom. Lorenzo Urani e Pierluigi Lucidi. Chiuderà il convegno la relazione il Dott. Massimo Capriotti Direttore Provinciale Confidi Uni.Co. con il tema dell’anticipo sulle Parcelle connesse alla Ricostruzione Sisma del 2016

La tavola rotonda sarà moderata dal Pres. del Collegio Geometri e G.L. di Ascoli Geom. Leo Crocetti e del Dott. Francesco Balloni Direttore della CNA Picena. Si tratta di un evento formativo gratuito offerto sia dal Collegio Geometri e G.L. di Ascoli sia dalla CNA di Ascoli.