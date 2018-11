Forbes sceglie le Marche: “Meta ideale per i pensionati”

Le Marche e l’Abruzzo sono tra le 24 migliori località dove ritirarsi dopo la pensione, secondo la rivista americana Forbes che ha stilato una lista di destinazioni top in tutto il mondo, oltre ad una lista dei migliori Stati e contee degli Usa. A segnalarlo il presidente della Regione Marche Luca Ceriscioli, sulla sua pagina Facebook.

“Le Marche – scrive Ceriscioli – ancora una volta nominate tra le migliori destinazioni di buon ritiro dopo una vita di lavoro. La rivista americana Forbes cita la nostra regione tra le mete ideali, già nel 2010 un’altra testata statunitense, l’AARP, ci aveva inserito tra i 5 luoghi al #mondo da scegliere” per trascorrervi la pensione”. Tra gli indicatori scelti dalla rivista, che suggerisce anche di andare ‘fuori dalla grandi città’, il costo della vita, la qualità dei servizi sanitari, le formalità per ottenere la residenza, il clima.