E’ uscito il terzo singolo dell’artista sambenedettese Andreas. Si chiama “Nostra Libertà”

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – È uscito su tutte le piattaforme il terzo singolo dell’artista sambenedettese Andreas dal titolo “Nostra libertà”, canzone realizzata grazie alla collaborazione del cantautore, cantante e bassista rivierasco con il rapper sambenedettese J.And, con Keys (pianista e cantautore ascolano) e con Dj Spina, (producer sambenedettese). «Avevo bisogno – dichiara Andreas – di un brano energico dopo due singoli tristi (Come te non sarò e Portami la notte) e sentivo la necessità di far assaporare all’ascoltatore il sapore della libertà dopo cinque mesi di quarantena. Grazie all’aiuto di J.And e Keys, che sono stati due pilastri per questo mio singolo, credo di esserci riuscito. Questo sarà il terzo singolo, sto lavorando alla realizzazione di altri due prima dell’uscita del mio album d’esordio che si intitolerà semplicemente “Andreas”». Intenso è il pensiero di J.And. «Ci sono due cose buone nella vita, la libertà di pensiero e la libertà di azione e con questa canzone ho deciso di liberarmi dei fardelli per essere libero, come dice una frase del testo. “Sciolgo ogni nodo salto nel vuoto e libero prendo il volo”. Da questa mia frase è partita tutta l’ispirazione per le mie 16 barre, volare, cantare, sognare, essere positivi, sorridere, questa è la liberta e tutti dovremo vivere cosi. Nel testo inserisco citazioni di artisti come ad esempio Rino Gaetano, Jovanotti, Domenico Modugno, artisti che hanno fatto della musica la loro libertà senza porsi margini». Per Keys «“Nostra libertà” è più un esperimento che un assaggio del disco vero e proprio. Un lavoro a quattro, figlio della passata esperienza del nostro Andreas con DJ Spina (che ha già curato l’arrangiamento dello scorso singolo, “Portami la notte”) e dell’iniziativa “Marche in Live Ed Oltre…” a cui ho partecipato come presentatore/co-organizzatore/artista e che ci ha avvicinati a J.And, personalità di spicco nella scena rap. Il risultato è stata una vera “festa musicale” nella quale ciascuno di noi ha dato il suo apporto creativo, ognuno con il proprio stile. Per me personalmente è stato molto divertente collaborare alla realizzazione di questo brano e come sempre una grande occasione di crescita. Non capita tutti i giorni di poter incidere una traccia funk in italiano con un artista (J.And) con il quale avevo sempre desiderato fare qualcosa e con l’altro (Andreas) che è una mia grande scommessa, E punto molto su di lui». Il pezzo verrà diffuso dall’etichetta Oge Factory co-fondata da Oriana Simonetti con Andrea Ottavini in arte Keys. Link: https://youtu.be/xQd3HFUku7g.