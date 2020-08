Davide Mattei, Fabiola Sacripante e Annalisa De Santis in finale per Mister Italia e Bellissima 2020

MARTINSICURO – La Country House “Vecchio Frantoio” di Martinsicuro ha ospitato la selezione provinciale dei concorsi di bellezza Mister Italia, coordinato da Letizia Soccio e Bellissima 2020, organizzato dall’agenzia Vertigò di Lino Pontuti. Davanti a un pubblico disposto nell’incantevole cornice del bordo piscina, ragazze e ragazzi hanno sfilato davanti alle giurie che alla fine hanno premiato il ventiquattrenne romano Davide Mattei tra gli uomini, mentre per quanto riguarda il concorso femminile c’è stato un ex aequo che ha portato sul gradino più alto del podio Fabiola Sacripante (19 anni, di Martinsicuro) e Annalisa De Santis (22, Notaresco). I tre vincitori hanno conquistato il pass per la finale regionale di settembre. Mattei, tifoso romanista, ha preceduto nell’ordine Dante Vita (29, Montegiorgio), Carlo Lo Bello (27, Matelica), Brian Barrios (26, Cologna Paese), Youness Chrougui (28, Montegiorgio) e Kevin Salvetti (22, Cascia). Alla selezione di Mister Italia hanno preso parte anche Daut Msliji (25, Matelica), Braian Paradiso (25, Fermo), Roberto Zuccarini (17, Chieti), Kevin Gomez Vargas (23, Pagliare di Morro d’Oro), Fabio Di Prinzio (32, Chieti), Samuele Dalloni (18, Spoltore), Leonardo Lovecchio (27, Monopoli), Enrico Graziosi (20, Norcia) e Stefano De Angelis (27, Torano Nuovo). In campo femminile, invece, dietro alle due vincitrici si sono classificate Beatrice Cifri (18, Roma), Giulia Di Meo (24, Chieti), Rebecca Salerno (18, Montesilvano) e Odile Maesfranckx (20, Chieti). Hanno sfilato anche Michela Ventotto (18, Norcia), Giulia Ciuffetti (16, Civitanova Marche) e Caterina Garzella (16, Cerreto D’Esi), mentre fuori concorso era presente in passerella anche l’undicenne Annalisa Maccione, Miss Sorriso d’Italia 2019. Ha presentato la piacevole serata Alex De Palo, con gli intermezzi di spettacolo di Debora e Bruna delle “Sirene del Nilo” con le loro performance di danza orientale e del famoso cantante e talent scout pescarese Tony Ruggeri. Soddisfatti i gestori del “Vecchio Frantoio”, Alessandro Di Girolamo e Michela Mignini. «Abbiamo ospitato una bellissima manifestazione – hanno detto – che ha fatto da prologo alla nostra “Ferragosto Week” che terminerà domenica 16 agosto».