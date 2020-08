Dal 7 settembre tre appuntamenti settimanali con lo yoga a Pagliare

SPINETOLI – Dal 7 settembre, presso Danzarte in via 8 marzo numero 18, prenderanno il via i corsi con metodo yoga olistico tenuti dall’insegnante Eugenia Brega. Sono previsti tre turni: il lunedì alle ore 9, il giovedì alle ore 9 ed il venerdì alle ore 19 fino al 28 maggio 2021. L’iniziativa viene organizzata grazie alla collaborazione tra Circolo Acli ASD APS Romero, Teatro delle foglie, U.S. Acli Marche e Pol. Ita. Dance School e fa seguito al corso che si è tenuto lo scorso anno e che ha avuto un buon numero di partecipanti. Il programma del corso prevede lezioni di yoga del respiro, hatha yoga, yoga tibetano, yoga dei meridiani, yoga nidra, mantra yoga e rilassamento. Per ulteriori informazioni si possono visitare la pagina facebook Unione Sportiva Marche o il sito www.usaclimarche.com ma anche contattare l’insegnante Eugenia Brega (3358119319).