Covid, nelle Marche verrà riattivato il numero verde 800936677

La Regione Marche riattiverà il Numero verde 800936677 per fornire informazioni ai cittadini risposte ai cittadini sulla pandemia Covid-19, sui comportamenti da tenere, sui tamponi e altri argomenti connessi. Lo ha annunciato in Consiglio regionale l’assessore regionale alla Sanità Filippo Saltamartini durante comunicazioni in aula sulla situazione della pandemia nelle Marche e sulle azioni intraprese dalla giunta in tale ambito. Il numero era stato in sostanza disattivato dal 15 giugno scorso. La riattivazione, ha spiegato l’assessore, è stata disposta dalla giunta per garantire “trasparenza e tempestività” delle risposte ai cittadini: per il servizio sarà impiegato personale Urp e personale amministrativo delle aziende ospedaliere. Dal 9 dicembre, inoltre, verrà predisposto anche il numero unico di emergenza (Nue) 112 che metterà in rete il 112 (Carabinieri), 118 (soccorso sanitario), 113 (polizia) e 115 (vigili del fuoco) mediante una Centrale unica di risposta che ha sede all’Interporto di Jesi.