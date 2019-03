Ceriscioli e Casini ad Ascoli per omaggiare l’artigianato femminile

ASCOLI PICENO – Il presidente Luca Ceriscioli e la vice presidente Anna Casini ad Ascoli per un tributo al saper fare artigiano “al femminile” e targato Cna. Visita lampo al laboratorio artigiano Artè di Barbara Tomassini, in via Pretoriana, da parte dei vertici della Regione Marche.

“L’attenzione delle istituzioni, anche nelle forme simboliche – è stato il commento di Barbara Tomassini, presidente regionale di Cna Artistico e Tradizionale – da soddisfazione e ci permette di rimarcare le tante problematiche che ancora devono affrontare le donne che vogliono fare impresa”. Difficoltà ribadite da Sandra Giuoveia, presidente per Ascoli del gruppo Cna Impresa Donna: “La parità purtroppo è ancora lontana. Ci lavoriamo e andiamo avanti a testa bassa, con il forte monito alle istituzioni affinché si adoperino per comare tutte le differenze che ancora penalizzano le donne. Sia in campo sociale che lavorativo, soprattutto autonomo”.

Alla visita dei presidenti Ceriscioli e Casini, per la Cna, era presente anche una rappresentanza delle donne operatrici della struttura associativa di Ascoli Piceno.