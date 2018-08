C’è anche San Benedetto tra le location di “Grunda, l’angelo dalle ali rotte”

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Grunda, l’angelo dalle ali rotte è un fumetto ideato ed interpretato da Emanuela Del Zompo (giornalista e scrittrice) con la collaborazione della regista Annie Depardieu.

E’ un’idea innovativa di fumetto perché la storia è interpretata da attori come Rinaldo Talamonti, Vincenzo Bocciarelli, Cristian Stelluti, Alessandro ed Enrico Magistri, Roberta Garzia, Andrea Annibale, Mattia Palese, Cristina Roncalli, Alessandra Gentile, Emanuela Petroni, Noemi Maria Cognigni, Antonella Baiocchi (assessore alle pari opportunità del Comune di San Benedetto del Tronto) Noli Sta Isabel, Antonio Del Duca (Sindaco di Montedinove), Gianfranco De Cataldo, attraverso un foto-racconto realizzato da Claudio Martone, Renata Marzeda, Giovanni Paccasassi, Pierdomenico Braccetti, su storyboard disegnato da Annie Depardieu.

La storia narra le vicende di un angelo “pasticcione” alle prese con la sua missione di cupido che invece di fare la cosa giusta fa sempre quella sbagliata. Le autrice del progetto vogliono parlare attraverso questo fumetto del tema del femminicidio. Grunda vuole arrivare alle scuole e ai ragazzi per far capire che la violenza contro la donna e l’essere più debole va affrontata e combattuta e per questo motivo e´stata fatta richiesta di Patrocinio del Ministro dell´Istruzione e della Pubblica Amministrazione.

Location del Fumetto sono Roma Ponte SantAngelo, Cimitero Monumentale del Verano, San Benedetto del Tronto, Montedinove, il Castello Marchione di Conversano, Gravina in Puglia e Gravina Sotterranea.

Un particolare ringraziamento va al Sindaco di Montedinove, Antonio Del Duca che insieme all’assessore hanno mobilitato il comune e i cittadini a supporto del fumetto (nelle foto alcune immagini tratte dall’episodio realizzato a Montedinove con l’attore Mattia Palese), l’Iat di Gravina (assessorato al Turismo e portavoce del Sindaco di Gravina sig. Topputto).

Il fumetto diventerà cortometraggio per la regia di Annie Depardieu che parteciperà a numerosi festival, ma l’obiettivo che si prefigge è quello di essere portato nelle scuole con convegni e dibattiti sul tema del femminicidio. Emanuela Del Zompo (Grunda l’angelo dalle ali rotte nelle foto con Mattia Palese) indossa abito Brutta Spose di Alessandra Ferrari.