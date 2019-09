Cantagiro, Keys e Perla vincono la finale regionale

MARTINSICURO – L’ascolano Andrea Maria Ottavini (in arte “Keys”) e la giuliese Perla (al secolo Emanuela Donati) hanno vinto la finale regionale del Cantagiro Marche Sud e Abruzzo ospitata dal ristorante “La Vecchia Lampada” di Martinsicuro di Fabiano Di Buonnato e organizzata in maniera impeccabile dall’agenzia Oriana Grandi Eventi di Oriana Simonetti. I due talentuosi cantanti accederanno dunque alle semifinali nazionali di Fiuggi, che si svolgeranno dal 1° al 5 ottobre al Teatro Comunale, mentre Gioia Marconi di San Benedetto e Federica Di Girolamo di Pagliare hanno conquistato l’accesso alla prefinale nazionale. Si sono anche esibiti i cantanti delle categorie baby e junior e senior, che prenderanno parte alla prima fase nazionale a Fiuggi dal 22 al 29 settembre. Sul palco sono saliti per i “piccoli” Flaminia Boscolo di Pavore Canavese, Jonatan Piermarini di Castel di Lama, Angelica Montanaro di San Benedetto dei Marsi, Tania Aloisi di Roseto, Veronica Gabrielli di Ascoli, Angelica Gonzalez Paz di San Benedetto, Ludovica Asia Di Pasquale di Roseto, Iliana Cirillo di Monteprandone, Angelica Parisi di San Benedetto, Maria Elena Costantini di Ascoli, Sofia D’Ottavi di Spinetoli, Jacopo Tarli di Ascoli, Roberta De Berardinis di Bellante e Camilla Palmisano di Ascoli. Ospite della serata Sharin Torre di Fermo. Tra i “grandi” si sono esibiti Andrea Grilli di San Benedetto, Christian Trevisti (Grangel) di Ascoli, Moreno Squartecchia di Castel di Lama, Brigida Villani di Tortoreto Lido, Andrea Fabio Traini di Ascoli, Aurora Del Vento di San Benedetto, Roxana Camani di Cesena, Jonatan Feliziani di Carassai, Federica Di Girolamo di Pagliare, Michele Mobbili di San Ginesio, Luigi Sorbi di Ascoli, Maria Chiara Sabbatini di Ascoli, Sara Marella di Castel di Lama, Morena Contini di Ascoli e il duo Terzavera composto da Christian Rosati di Grottammare ed Emmanuel Battista di San Benedetto. Altri due concorrenti, Leandro Hlakowicz di Marina di Altidona e Cristina Cazacu di Sant’Elpidio a Mare, si sono qualificati per la tappa internazionale di Fiuggi. Ha presentato Caterina Tancredi, fonico Andrea Luzi, arredo floreale della Agoflor di Villa Rosa, acconciature curate da Marina, Angelo e Matteo di Armonia e Contrasti, abiti della boutique Alessandra Bruni e dei Fratelli Forti. La selezione di moda denominata “Le Cantagirine” è stata vinta da Maria Elena Costantini (soggiorno a Fiuggi di due giorni per lei) e da Gael Vagozzi, che ha vinto “La Presentosa”, tradizionale gioiello abruzzese in filigrana d’argento fatto a mano da Massimiliano Rubini, orafo di Tortoreto.