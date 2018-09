Benessere e Salute nelle Marche, i consigli di DMC Shop

La salute ed il benessere psico-fisico sono elementi fondamentali per un buon percorso di vita. Terminata l’estate, svanito l’obiettivo della prova costume, per tanti riprendono anche le cattive abitudini ed uno stile di vita sedentario.

Nel panorama sociale italiano, le Marche si presentano tra le regioni dello stivale con il più alto numero di persone obese, dietro al Molise e all’Abruzzo. Oltre il 30% della popolazione Marchigiana adulta tra i 18-69 anni è infatti sovrappeso e presenta un eccesso ponderale (http://www.epicentro.iss.it/problemi/obesita/aggiornamenti.asp). Un dato che deve far riflettere e che viene evidenziato anche dalle opinioni della Associazione europea per lo studio dell’obesità (Easo). Alla base della problematica c’è senza ombra di dubbio un’alimentazione irregolare e ricca di grassi, ma non è da trascurare la scarsa attività motoria, elemento fondamentale per un mantenere in forma corpo e mente.

Il mercato dedicato al benessere, soprattutto sul web è in costante crescita, non mancano quindi stimoli quotidiani e proposte adatte alle diverse esigenze motorie. Da DMC Shop (https://www.dmcshop.it/), noto rivenditore del settore e-commerce arrivano interessanti news sul come ritrovare la forma fisica perduta, ed importanti consigli utili ad allenare il corpo senza il bisogno di estenuanti allenamenti, ma sfruttando le tecnologie. L’innovazione e la ricerca sono infatti i due pilastri fondanti del wellness moderno, come nel caso della tecnologia oscillante, una vera novità del settore in grado di ridurre gli inestetismi della cellullite e tonificare le differenti fasce muscolari.

Dieta equilibrata e la necessità di perdere peso, l’opinione di DMCShop

Il mondo delle cure dimagranti è spesso caotico ed attraversato da opinioni e recensioni contrastanti, come evidenziato anche presso la vicina università Abruzzese di Chieti dove lo scorso Giugno si è tenuto un importante convegno su “Diete, Salute e Longevità”. Il meeting ha svelato i segreti su come vivere fino a cent’anni senza rinunciare in alcun modo al mangiare bene, sfruttando tutte le potenzialità della dieta mediterranea. Ad agevolare queste operazioni, come consigliano i professionisti di DMC Shop, oltre ad un perfetto equilibrio tra i cibi c’è anche l’opportunità di completare la propria alimentazione con l’utilizzo di integratori naturali ricchi di agrumi. Pompelmo e arancia sono infatti i fautori di una potente azione brucia-grassi che durante le 24 ore regolarizza l’intestino e contrasta la ritenzione idrica apportando notevoli benefici alla pelle.

Quello degli integratori alimentari è un mercato in costante crescita che, stando alle recensioni della Federalimentare, fattura in Italia una cifra che oscilla intorno ai 2,4 miliardi di euro. Un business al servizio delle aziende del settore come DMCShop, ma anche una grande opportunità per chi vuole cambiare il proprio stile di vita.

L’attività fisica ha bisogno di piccoli compagni di viaggio

Il moderno mercato dedicato alla salute e al benessere ha clienti esigenti e non è composto solo da integratori alimentari e articoli dedicati all’attività fisica ma, come conferma la recensione di DMCShop, sono numerosi gli accessori che completano l’offerta wellness. Particolare attenzione è riservata alla tecnologia Neopower che sfrutta l’emanazione di calore nei punti critici, per intensificare la sudorazione ed eliminare il grasso in eccesso migliorando la circolazione ed incentivando l’eliminazione del grasso in eccesso.

Dimagrire con poco sforzo? È senz’altro possibile, ma necessita di costanza e determinazione. Le Marche, dopo i dati del 2018, si trova davanti ad una nuova sfida. Salute e benessere passano attraverso una dieta equilibrata e attività fisica costante ma, come evidenzia DMC Shop, la ricerca e la tecnologia strizzano l’occhio al futuro, e noi rimaniamo in attesa di scoprire tutte le novità.