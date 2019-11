Ascoli, alla Camera di Commercio un incontro sui cambiamenti climatici

ASCOLI PICENO – Il 30 novembre alle ore 17 presso la Sala Gialla della Camera di commercio di Ascoli in via Luigi Mercantini si terrà il seminario Cambiamenti climatici la Sfida da Vincere. Il tema dei cambiamenti climatici è molto sentito che impone una riflessione, e durante l’incontro si illustrerà quanto realizzato dalla Regione Marche in questi anni.

All’incontro parteciperà la vicepresidente della Regione Anna Casini, il vicepresidente del Consiglio Comunale di Ascoli, Pietro Frenquellucci, il presidente della Camera di commercio delle Marche, Gino Sabatini, il direttore del Centro Euro – Mediterraneo sui cambiamenti climatici, Mauro Buonocore, il climatologo dell’Unicam, Massimiliano Fazzini, il presidente Arca benefit, Bruno Garbini e la presidente di Legambiente Marche. Francesca Pulcini.