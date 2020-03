Anche dalle Marche Forza Italia chiede la nomina di Guido Bertolaso a commissario per l’emergenza coronavirus

La capogruppo regionale di Forza Italia Jessica Marcozzi chiede la nomina di Guido Bertolaso come commissario per l’emergenza coronavirus. “Ora decisamente – spiega – serve il nostro Guido Bertolaso, come indicato espressamente anche dal nostro vicepresidente Antonio Tajani. Ieri il premier Giuseppe Conte ha deciso di indire la ‘zona rossa’ in tutta Italia. Sono state dettate precise regole che tutti noi italiani siamo chiamati a rispettare con senso di responsabilità, a tutela nostra e di chi ci è vicino. Ma queste regole devono essere chiare, puntuali e spiegate nel migliore dei modi, senza lasciare adito a interpretazioni che potrebbero generare caos. E certo in questo momento di emergenza non abbiamo bisogno di situazioni che creano ulteriore confusione alimentando psicosi e allarmismi”.

Per questo motivo viene fatto il nome dell’ex capo della protezione civile: “Servono – continua Marcozzi – misure drastiche per contrastare il propagarsi del Covid-19 che purtroppo oggi ha fatto registrare nelle Marche il 13esimo decesso e 394 tamponi positivi, numeri in continua ascesa. Urge dunque una figura di commissario straordinario per l’emergenza che, ovviamente, non si sostituisca al Premier o al Presidente della Repubblica ma che sia in grado di gestire con efficienza e rapidità il propagarsi del virus in Italia, nella nostra regione, nel Fermano. E la figura migliore per ricoprire quest’incarico è sicuramente quella di Guido Bertolaso che, nelle vesti di medico, di Direttore del Dipartimento di Protezione Civile, ha già dato in passato ampia dimostrazione delle sue qualità professionali e organizzative in situazioni drammatiche come il terremoto dell’Aquila, la crisi dei rifiuti in Campania, rischio bio-nucleare, prevenzione da rischi Sars, solo per citarne alcune”.