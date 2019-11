Alugame fa tappa in Riviera, successo tra gli studenti per il gioco sull’alluminio

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – L’alluminio possiede caratteristiche ottimali per il riciclo: può essere riciclato al 100% e riutilizzato all’infinito per dare vita ogni volta a nuovi prodotti. Tutto l’alluminio prodotto nel nostro Paese proviene dal riciclo e non differisce per nulla da quello ottenuto dal minerale originale poiché le caratteristiche fondamentali del metallo rimangono invariate.

Anche per il 2018, l’Italia si conferma Paese di eccellenza a livello europeo per quantità di alluminio riciclato prodotto. Il risultato, vitale per un Paese la cui produzione di alluminio si basa al 100% sul riciclo, ha consentito di evitare emissioni serra e risparmiare energia per oltre 173mila tonnellate equivalenti di petrolio, ed è stato reso possibile grazie all’azione combinata di istituzioni, imprese, operatori, cittadini e comuni.

Il Consorzio Nazionale CiAl ha tra i propri compiti quello di garantire il recupero e l’avvio al riciclo degli imballaggi in alluminio post-consumo provenienti dalla raccolta differenziata organizzata dai Comuni italiani: lattine per bevande, scatolette e vaschette per gli alimenti, bombolette aerosol, tubetti, foglio sottile, tappi e chiusure.

Quest’attività ha permesso, in questi ultimi anni, grazie a un incremento delle quantità raccolte, di raggiungere e superare gli obiettivi previsti dalla normativa europea.

Comunicare ed informare i cittadini, a partire dai più giovani, è uno degli strumenti che ha permesso di raggiungere risultati così importanti ed incoraggianti in termini di raccolta e recupero di alluminio. E’ nato così il progetto didattico ALUGAME che sta coinvolgendo gli Istituti Secondari di I grado della regione Marche. Un progetto innovativo che coinvolge gli studenti attraverso la sana competizione. Dopo una lezione interattiva del relatore Stefano Leva, si passa alla fase di verifica: le classi con i risponditori wireless alla mano si sfidano rispondendo alle domande multi-risposta a tempo. I gruppi che ottengono il punteggio più alto passa alla Finale Regionale del 18 dicembre presso il Palasport Eurosuole Forum di Civitanova Marche dove sarà possibile conquistare, oltre al titolo di CAMPIONE REGIONALE ALUGAME 2019, anche importanti premi per le Scuole e per i ragazzi.

Protagonisti, martedì, dell’accattivante contest gli studenti dell’Istituto Comprensivo Nord plesso “Sacconi – Manzoni” di San Benedetto del Tronto. “Alugame è un’attività molto interessante – ha esordito la professoressa Irene Valorosi – è un modo di trasferire nozioni importanti giocando permettendo di assimilarle facilmente”. Concorde anche la professoressa Grazia Caselli: “Progetto molto coinvolgente, un’attività positiva che motiva i ragazzi al rispetto dell’ambiente e al riciclo.

Prossimi appuntamenti nelle Scuole Medie di Montelupone e Frontone.