Al via la terza edizione di “Summer Yoga”

FOLIGNANO – Prenderà il via venerdì 19 giugno alle 19 la terza edizione di “Summer Yoga”, iniziativa che rientra nel progetto “Laboratori territoriali di prevenzione del tumore al seno”. Si tratta di una manifestazione portata avanti dalla Cooperativa DLM in collaborazione con il Teatro delle foglie e con l’U.S. Acli Marche, col patrocinio dell’amministrazione comunale di Folignano, col contributo di Fondazione Carisap e Qualis Lab. Fino al 28 agosto (tranne il 14 agosto) sono previste lezioni gratuite di yoga tenute dall’insegnante Eugenia Brega. “Summer Yoga” ha avuto un notevole riscontro nelle due precedenti edizioni come testimoniano le persone coinvolte che sono state 252 nell’anno 2019 e 301 nell’anno 2018. E anche a Villa Pigna lo scorso anno sono state numerose le adesione di persone di ogni età. In caso di pioggia o maltempo le lezioni si svolgeranno presso il Laboratorio Teatro delle Foglie in via Roma a Folignano (dietro la Chiesa di San Gennaro). Per partecipare è necessario portare il proprio tappetino e un asciugamano. Per le informazioni e per le preiscrizioni (obbligatorie per assicurare il rispetto dei protocolli di sicurezza per contrastare il Covid) si possono contattare l’insegnante Eugenia Brega al numero 3358119319 o consultare la pagina facebook della Cooperativa DLM.