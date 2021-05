Al via il progetto “Castorano e lo sport 2021” grazie ad un bando regionale

CASTORANO – Per il secondo anno consecutivo l’amministrazione comunale di Castorano ha partecipato, ed è risultata tra le vincitrici, del bando della Regione Marche relativo alla L.R. 5/2012 ed in particolare alle attività sportive nei luoghi del sisma 2016/2017. Dopo il successo di partecipanti dello scorso anno, in questo 2021, fino a settembre saranno realizzate una lunga serie di attività sportive a cui i cittadini potranno partecipare gratuitamente.

Le attività sono coordinate dall’Unione Sportiva Acli provinciale ma coinvolgono una pluralità di associazioni del territorio che porteranno avanti varie attività. Il progetto “Castorano e lo sport”, infatti, prevede la realizzazione di numerosi eventi che riguardano varie discipline sportive come ad esempio superjump, autodifesa, ginnastica finalizzata alla salute ed al fitness con metodo yoga, attività ludico motorie, scacchi, muay thai e qi gong.

L’obiettivo dell’iniziativa è quello di coinvolgere nella realizzazione delle attività varie fasce della popolazione anche in considerazione dei benefici che ha lo sport per la salute dei cittadini se praticato con regolarità.

Sono inoltre previste camminate per conoscere le ricchezze artistiche, architettoniche, naturalistiche, ambientali, storiche e culturali di Castorano ed un evento “plastic free” dedicato a sensibilizzare la popolazione sull’eccessivo utilizzo della plastica.

Durante tutte le attività saranno applicati il protocollo e le linee guida dell’U.S. Acli nazionale di contenimento Covid19.

Per informazioni sulle attività organizzate è possibile contattare il numero 3495711408 oppure consultare la pagina facebook Unione Sportiva Acli Marche.