Renato Zero su Raiuno mette Tortoreto nelle Marche. L’assessore: “Lo perdoniamo ma solo se torna a trovarci”

TORTORETO – Renato Zero piazza il comune di Tortoreto nelle Marche. Lo svarione del cantante è avvenuto nel pomeriggio di ieri, in diretta su Raiuno, nel corso della trasmissione Domenica In. Parlando dei suoi concerti e dei suoi tour Zero ha ricordato la tappa tortoretana dello spettacolo “Renato Zero Zoo” affermando di aver cantato “nelle Marche”. L’assessore al turismo del comune abruzzese Giorgio Ripani ha preso la palla al balzo per invitarlo: “Lo scusiamo per aver confuso la regione ma, per farsi perdonare, lo aspettiamo per una visita, non appena possibile”.