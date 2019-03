Marcello Veneziani apre la rassegna Reflex con ‘Nostalgia degli dei’

ALBA ADRIATICA – Mimmo Minuto e ‘I luoghi della scrittura’ sbarcano in Abruzzo. È partita venerdì 15 marzo la rassegna ‘Reflex’, inaugurata da uno scrittore illustre, Marcello Veneziani, con il suo ultimo lavoro ‘Nostalgia degli dei’.

Reflex è un’iniziativa promossa dall’amministrazione comunale di Alba Adriatica in collaborazione con l’associazione ‘I luoghi della scrittura’ e la Pro loco Spiaggia d’Argento, e si articolerà in 8 appuntamenti, fino al 3 maggio maggio, con la presenza in tre diverse location di personaggi di vari ambiti. L’ingresso è gratuito.

“La felicità è vedere gli dei e la saggezza è vedere con gli occhi degli dei – spiega Veneziani -, gli dei sono qualcosa che non tramonta e va al di là della nostra vita, vedere come gli dei significa riuscire a superare la propria condizione e il proprio punto di vista”.