Iniziata la distribuzione dei vacini anti covid negli ospedali del Teramano

TERAMO – Oggi ha avuto inizio la distribuzione dei vaccini presso i presidi ospedalieri di Atri, Giulianova e Sant’Omero, per la successiva fase di vaccinazione del personale sanitario degli stessi ospedali. Dopo il primo step di vaccinazione avvenuto in data 27 dicembre u.s. che ha interessato il personale medico ed infermieristico dell’Ospedale Civile di Teramo, anche in occasione di questa ulteriore programmazione il personale delle Forze dell’Ordine di questa Provincia è stato interessato per garantire il regolare svolgimento delle operazioni, per evitare turbative da parte di malintenzionati. Sono stati predisposti adeguati servizi anche di scorta durante il trasferimento dei vaccini anticov 19 in partenza dall’Ospedale Civile di Teramo verso i suddetti altri nosocomi. Il ruolo delle forze di Polizia, in un momento così delicato, è ancora più importante per garantire la tutela della salute pubblica ed il rispetto delle regole imposte per prevenire il diffondersi dell’epidemia.