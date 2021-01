In Abruzzo individuati diversi casi di sospette varianti del coronavirus

In Abruzzo sono stati individuati diversi casi di Covid 19 legati a sospette varianti del Coronavirus. I campioni sono stati inviati all’Istituto Superiore di Sanità e dono in fase di accertamento ma c’è compatibilità, in alcuni di quei casi, con la variante inglese. Si tratta di soggetti risultati positivi nel dicembre 2020. Il primo caso compatibile con la variante inglese, nel Chietino, risale infatti al 10 dicembre. Due i laboratori abruzzesi individuati per sequenziare il virus: quello di Genetica molecolare dell’Università di Chieti e l’Istituto Zooprofilattico di Teramo.