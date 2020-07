Il Banksy ritrovato a Sant’Omero oggi esposto a Palazzo Farnese come omaggio alla Francia

ROMA – Il Banksy rubato al Bataclan di Parigi e ritrovato in Abruzzo sarà esposto oggi a Palazzo Farnese, a Roma, in occasione della festa nazionale francese. Poi sarà riconsegnato alla Francia. L’opera dello street artist inglese, raffigurante la “ragazza triste”, dipinta sulla porta dell’uscita di emergenza del Bataclan in omaggio alle vittime delle stragi terroristiche di Parigi, era stata rimossa e rubata nel gennaio 2019. E’ stata ritrovata in Italia lo scorso 10 giugno dopo un’attività di cooperazione giudiziaria e di polizia.