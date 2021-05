L’Abruzzo entrerà in zona bianca dal 7 giugno, se il trend continuerà ad essere favorevole. Nessun anticipo per Pescara nonostante sia la provincia italiana con la più bassa incidenza dei contagi da Covid-19 per centomila abitanti.

Ad ufficializzarlo è il presidente della Regione, Marco Marsilio, al termine dell’unità di crisi settimanale.