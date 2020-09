Ventiquattro nuovi contagi, 19 dei quali in provincia dell’Aquila e nessun decesso segnalati in Abruzzo nel report quotidiano della Regione, in particolare diventano 3804 i casi positivi al Covid 19 registrati in Abruzzo dall’inizio dell’emergenza. Rispetto a ieri si registrano 24 nuovi casi tra loro c’è anche un bimbo di due anni. Il più “anziano” dei nuovi casi ne ha 56 mentre il numero dei pazienti deceduti resta fermo a 472.