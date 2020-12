Atterrato a Pescara volo da Londra. Tutti in quarantena. Era già decollato quando Speranza ha firmato l’ordinanza

PESCARA – È atterrato in serata fa all’aeroporto di Pescara il volo Ryanair FR00982 proveniente da Londra Stansted con a bordo 136 passeggeri. L’aereo era già decollato quando il ministro Speranza ha firmato l’ordinanza che blocca i collegamenti tra Italia e Regno Unito dopo le notizie relative alla variante del Covid-19 che si è diffusa soprattutto a Londra e nel Sud Inghilterra.

La Polizia di Frontiera, come da protocolli, si occuperà di registrare i viaggiatori, la maggior parte dovrebbe aver eseguito il tampone nelle ultime 48 ore. I passeggeri, si apprende, verranno sottoposti a quarantena obbligatoria di 14 giorni.

I passeggeri, in fase di presentazione dell’autodichiarazione alla polizia di frontiera, devono comunicare il luogo in cui osserveranno la quarantena obbligatoria. I viaggiatori, infatti, una volta concluse le formalità, possono raggiungere la propria destinazione e a quel punto scatterà l’isolamento di 14 giorni. Oggi, in base al Dpcm del 3 dicembre, è l’ultimo giorno in cui i passeggeri con il risultato di un test eseguito nelle ultime 48 ore non hanno l’obbligo di quarantena.